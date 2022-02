Stand: 24.02.2022 10:46 Uhr Verwaltungsgericht Hannover kippt verkürzten Genesenenstatus

Ein Eilverfahren gegen den verkürzten Genesenenstatus hat vor dem Verwaltungsgericht Hannover Erfolg gehabt. Die Richter gaben dem Antrag eines Mannes auf einstweiligen Rechtsschutz statt, der gegen die Verkürzung seines Genesenenstatus auf 90 Tage durch das Robert Koch-Instituts (RKI) geklagt hatte. Der Mann war im November positiv auf Covid-19 getestet worden und hatte zunächst eine bis Mai 2022 befristete Bescheinigung ausgestellt bekommen. Nachdem das RKI bekanntgegeben hatte, dass die Dauer des Genesenenstatus auf etwa drei Monate verkürzt wird, klagte der Mann auch per Eilantrag dagegen. Die Kammer stellte nun fest, dass der Betroffene weiterhin für sechs Monate als genesen gilt. Dies sei vor allem darin begründet, dass die Änderung vom Januar formell verfassungswidrig sei. Zuvor hatten bereits einige andere Verwaltungsgerichte, unter anderem in Osnabrück und Hamburg, ähnlich entschieden. Bund und Länder haben bereits vereinbart, dass die Festlegung des Genesenenstatus nicht mehr an das RKI delegiert werden soll.

