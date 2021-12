Stand: 15.12.2021 10:40 Uhr Verwaltungsericht Hannover entscheidet über Boxhotel

Das Verwaltungsgericht Hannover beschäftigt sich von Mittwoch an erneut mit einem Hotel mit fensterlosen Mini-Zimmern. Der Betreiber des Hotels klagt gegen die Stadt, die verfügt hat, dass Menschen in so einem Hotel nur drei Tage hintereinander übernachten dürfen. Das Argument des Unternehmens: Es handele sich um ein besonderes Erlebnis, auf das sich die Gäste bewusst einlassen. Die Stadt beruft sich dagegen auf das Oberverwaltungsgericht Lüneburg: Es hatte im Mai in einem anderen Fall entschieden, dass ein Boxhotel gebaut werden darf, wenn es auf einen kurzzeitigen Aufenthalt in den Zimmern ausgerichtet ist.

