Stand: 18.08.2023 09:45 Uhr Versuchtes Tötungsdelikt in Rinteln: Haftbefehl erlassen

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts hat das Amtsgericht Rinteln (Landkreis Schaumburg) Haftbefehl gegen einen 40-jährigen Verdächtigen erlassen. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steht der 40-Jährige unter Verdacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Rinteln einen 41-Jährigen mit erheblicher Gewalt gegen den Kopf verletzt zu haben. Er habe dabei die Absicht gehabt, sein Opfer zu töten. Der 40-Jährige soll zudem ein Messer eingesetzt haben. Das Opfer ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Der 41-Jährige und Opfer sollen sich gekannt haben. Das Tatmotiv ist noch unbekannt.

