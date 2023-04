Stand: 29.04.2023 12:29 Uhr Versuchter Totschlag: Unbekannte attackieren Männer mit Messer

In einem Mehrfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz sind am Freitagabend zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr und wurde notoperiert. Ein Mann hatte laut Polizei die beiden Männer im Alter von 20 und 39 Jahren unter einem Vorbehalt in das Gebäude gelockt: Zuvor war im Internet ein Kauf vereinbart worden, der jetzt abgewickelt werden sollte. Im Haus wurden die Opfer laut Polizei von dem Unbekannten und drei Komplizen unter anderem mit einem Messer und einem Schlagstock attackiert. Der 39 Jahre alte Mann erlitt eine lebensgefährliche Stichverletzung, sein 20 Jahre alter Begleiter wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die Täter wegen versuchten Totschlags und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.05.2023 | 13:00 Uhr