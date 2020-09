Stand: 06.09.2020 14:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Versuchter Totschlag: Mann attackiert Mitbewohner

Die Polizei ermittelt nach einem nächtlichen Streit in Hannover-Oberricklingen gegen einen 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Nach Angaben der Beamten war der Mann mit seinem 30-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Offenbar attackierte er ihn mit einer Schlagwaffe. Eine Nachbarin verständigte die Polizei, weil sie Schreie gehört hatte. Als die Beamten eintrafen, öffnete der stark blutende 30-Jährige die Tür. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Sein Mitbewohner griff die Polizisten an und verletzte einen Beamten leicht, ehe er überwältigt und festgenommen werden konnte. Er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus. Beide Männer waren den Angaben zufolge betrunken. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2020 | 14:00 Uhr