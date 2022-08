Stand: 17.08.2022 09:00 Uhr Versuchter Mord: Prozessbeginn 15 Jahre nach der Tat

Am Landgericht Hildesheim hat heute ein Prozess gegen eine 35-Jährige begonnen, die ihrem Bruder ein Messer in den Rücken gerammt haben soll. Die Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach einem Streit soll sich der Bruder bereits abgewandt haben. Dann soll die Frau ihm von hinten ein gut zehn Zentimeter langes Küchenmesser nahe des rechten Schulterblatts in den Rücken gerammt haben. Die Tat ereignete sich bereits vor 15 Jahren in Schellerten (Landkreis Hildesheim), wurde aber erst 2020 angezeigt.

