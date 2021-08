Stand: 17.08.2018 13:52 Uhr Versuchter Mord? Prozess nach 34 Jahren

Ein inzwischen 60-jähriger Mann muss sich 34 Jahre nach einem mutmaßlichen Verbrechen in Hannover vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft ihm versuchten Mord vor. Der Beschuldigte hielt sich zuletzt in Albanien auf, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Nun haben die dortigen Behörden einer Auslieferung zugestimmt. Er ist bereits nach Niedersachsen überstellt worden.

Archivvideo 1 Min 32 Jahre flüchtig: Einbrecher in Albanien geschnappt Nach 32 Jahren auf der Flucht hat die Polizei in Albanien einen Mann festgenommen, der 1984 einen Kripo-Beamten in Hannover angeschossen haben soll. Die Auslieferung ist beantragt. (23.09.2016) 1 Min

Einbrecher soll auf den Polizisten geschossen haben

Der Beschuldigte soll am 8. Juni 1984 an einem Einbruch in einem Geschäft beteiligt gewesen sein. Ein Polizist, der über dem Geschäft wohnte, bemerkte den Einbruch und verfolgte die Täter. Einer der Täter schoss mehrfach auf den Polizisten und verletzte ihn schwer. Während einer der Einbrecher gefasst werden konnte, fehlte vom anderen lange Zeit jede Spur. 2016 schließlich konnte die Polizei in Albanien den Täter anhand seiner Fingerabdrücke festnehmen.

