Versuchte Vergewaltigung: Polizei sucht mutmaßlichen Täter mit Foto Stand: 07.02.2025 15:14 Uhr Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Unbekannten und bittet um Mithilfe. Der Mann soll am 1. April 2024 versucht haben, eine 33-Jährige in Hannover zu vergewaltigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann die Frau vor dem Landgericht an der Berliner Allee angesprochen und bedrängt. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der mutmaßliche Täter demnach nicht von der Frau ab, drängte sie in ein Gebüsch und versuchte, sie zu vergewaltigen. Erst als ein Radfahrer darauf aufmerksam wurde, flüchtete der Täter, so die Polizei.

Überwachungskameras zeichneten den Tatverdächtigen auf

In den bisherigen Ermittlungen konnte der Täter laut Polizei nicht identifiziert werden. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft Hannover beschlossen, die Bilder zu veröffentlichen. Überwachungskameras des Landgerichts Hannover hatten den Tatverdächtigen den Angaben zufolge aufgezeichnet. Die Polizei beschreibt ihn als etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe ein rundliches Gesicht, braune Augen, dunkle Haare und einen Vollbart. Bei der Tat trug der Tatverdächtige eine dunkle Jacke und Hose, ein helles Hemd und dunkle Schuhe. Außerdem habe eine großflächige Tätowierung am linken Unterarm, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat oder dem Tatverdächtigen beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

