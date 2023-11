Stand: 01.11.2023 06:57 Uhr Verschwundener Krankenhaus-Patient ist gefunden

Ein 38 Jahre alter vermisster Krankenhauspatient aus Hannover ist wieder da. Die Polizei hatte am Dienstag mithilfe eines Fotos nach dem Mann gesucht, der am Montagabend mit schweren Kopfverletzungen aus einem Krankenhaus in Hannover verschwunden war. Die Polizei war davon ausgegangen, dass er sich in akuter Lebensgefahr befindet. Ein Zeuge habe dann am Dienstagabend einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des 38-Jährigen gegeben. Der Vermisste sei im Stadtteil List angetroffen und anschließend wieder in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.10.2023 | 17:00 Uhr