Verschärfung der Regeln: Weil sieht keine Notwendigkeit Stand: 07.12.2020 17:45 Uhr Bayern hat angekündigt, seine Corona-Beschränkungen zu verschärfen, doch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht dafür in Niedersachsen keinen Anlass - zumindest vorerst.

"Ich kann gut verstehen, dass Länder, die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen, weitere Verschärfungen vornehmen", sagte Weil am Montag in Hannover. "Für Niedersachsen sehe ich dazu derzeit keine Notwendigkeit." Das Land verzeichne aktuell die drittniedrigsten Infektionszahlen in Deutschland.

Analyse am 20. Dezember

Das ist allerdings nur ein Zwischenstand. "In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werden wir die dann aktuelle Situation genau analysieren und entscheiden, ob wir die Regelungen in unserer Corona-Verordnung verändern müssen oder fortschreiben können", so Weil weiter. Gleichzeitig beruhigte er aber auch: "Wir tendieren in Niedersachsen eher zu einer vorsichtigen und zurückhaltenden Linie und machen insgesamt gute Erfahrungen mit unserem Kurs."

Kein Gespräch mehr mit Merkel?

Ein weiteres Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder vor Weihnachten braucht es nicht, wenn es nach Weil geht. "Ich sehe aktuell keine dringende Notwendigkeit eines weiteren Austauschs zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin", sagte er. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte ein weiteres Treffen angeregt.

