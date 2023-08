Stand: 25.08.2023 19:27 Uhr Vermisster aus NRW: Hält sich 16-Jähriger in Hannover auf?

Die Polizei fahndet nach einem 16-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, der sich womöglich in Hannover aufhält. Die Beamten haben dazu ein Foto des jungen Mannes veröffentlicht. Dieser hatte den Angaben zufolge am vergangenen Sonntag eine Jugendeinrichtung in Augustdorf (NRW) verlassen. Anschließend sei er mit einem Mitbewohner nach Hannover gereist. Dort trennten sich jedoch die Wege, so eine Sprecherin der Polizei Lippe. Die Beamten vermuten, dass sich der 16-Jährige möglicherweise noch im Raum Hannover aufhält. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen hat, soll sich bei Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05261) 93 30 melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nehme Hinweise entgegen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2023 | 08:00 Uhr