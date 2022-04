Stand: 02.04.2022 15:00 Uhr Vermisster Zehnjähriger aus Hannover ist wohlauf

Die Polizei Hannover hat einen als vermisst gemeldeten Jungen aus Hannover-Mittelfeld ausfindig machen und an seine Mutter übergeben können. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Jungen den Angaben zufolge in der Nähe seines Zuhauses, nachdem eine Anwohnerin das Kind bemerkt und der Polizei einen Hinweis gegeben hatte. Der Junge sei wohlauf gewesen und wurde zu seiner Mutter gebracht, teilte die Polizei am Sonnabendnachmittag mit. Man bedanke sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Wo das Kind seit Freitag war, teilten die Beamten nicht mit. Die Polizei hatte die Bevölkerung zuvor um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten. Die Mutter des Jungen aus dem Stadtteil Mittelfeld hatte sich am Freitagabend bei der Polizei gemeldet, da ihr Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2022 | 15:00 Uhr