Stand: 18.07.2023 16:10 Uhr Vermisste Schülerin aus Bitterfeld-Wolfen wieder da

Ein 14-jähriges Mädchen aus Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie in Nordrhein-Westfalen von den örtlichen Beamten angetroffen. Sie war seit Mittwoch auch in Hannover per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, da sie an dem Tag nicht nach Hause zurückgekehrt war. Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mädchen beteiligt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2023 | 06:30 Uhr