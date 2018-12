Stand: 23.12.2018 18:21 Uhr

Vermisster Junge aus Seelze wieder zu Hause

Ein seit Freitag vermisster 13-Jähriger aus der Region Hannover ist wohlbehalten wieder bei seinen Eltern. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei Hannover am Sonntag nicht mit. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen ohne Erfolg hatte die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Der Junge war nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Er hätte mit dem Bus in die elterliche Wohnung in Seelze fahren sollen. Als er dort nicht eintraf, meldete die Mutter ihren Sohn als vermisst.

