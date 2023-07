Stand: 13.07.2023 18:59 Uhr Vermisster Hesse ist in Hannover gefunden worden

Ein vermisster 47-Jähriger aus der Nähe von Kassel ist in Hannover wieder aufgetaucht. "Er konnte am Donnerstag im Bereich des hannoverschen Hauptbahnhofs angetroffen werden. Er ist wohlauf", teilte die Polizei mit. Aktuell werde die Rückreise nach Kassel organisiert. Die Polizei bedankte sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2023 | 08:30 Uhr