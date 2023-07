Stand: 07.07.2023 11:25 Uhr Vermisster Berliner meldet sich bei Mutter in Springe

Ein vermisster Mann aus Berlin ist offenbar wohlauf. Der 30-Jährige habe sich bei seiner Mutter in Springe (Region Hannover) gemeldet, teilte die Polizei Hannover am Freitag meldete. Zuvor war er mehrere Tage nicht auffindbar gewesen. Weil eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen war, hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Der Mann hatte am Montag das Haus seiner Mutter in Springe verlassen und war danach mehrere Tage nicht erreichbar gewesen. Wo sich der 30-Jährige in der Zwischenzeit aufhielt, ist unklar.

