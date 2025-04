Stand: 01.04.2025 09:46 Uhr Vermisster 77-Jähriger aus Lindhorst gefunden

Ein 77 Jahre alter Mann aus Lindhorst (Landkreis Schaumburg), der am Dienstagmorgen vermisst wurde, ist wohlauf. Ein Großaufgebot von Polizei und Suchhunden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatte nach dem Mann gesucht, der zu Fuß seine betreute Unterkunft verlassen hatte. Den Angaben der Polizei zufolge ist der Senior dement und orientierungslos. Am Vormittag wurde der Mann in der Nähe von Beckedorf gefunden.

