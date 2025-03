Stand: 31.03.2025 12:54 Uhr Vermisster 74-Jähriger aus Hannover ist wieder aufgetaucht

Der am Samstag als vermisste gemeldete und an Demenz erkrankte Senior aus Hannover ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte den 74-Jährigen am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer Forschungsstation in Sarstedt (Landkreis Hildesheim). Eine Frau hatte den Mann den Angaben zufolge dort gesehen und die Polizei informiert. Der 74-Jährige wurde laut Polizei "wohlbehalten angetroffen", aber zunächst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

