Stand: 26.06.2023 06:46 Uhr Vermisster 17-Jähriger aus Garbsen ist wieder zu Hause

Ein seit Mittwochabend vermisster 17-Jähriger aus Garbsen (Region Hannover) ist am Sonntag wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Behörde dankt allen, die sich an der Suche nach dem Jugendlichen beteiligt hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2023 | 06:30 Uhr