Stand: 15.09.2023 06:29 Uhr Vermisster 13-Jähriger meldet sich bei der Polizei

Ein seit Mittwoch vermisster 13-Jähriger aus Wunstorf (Region Hannover) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am mitteilte, hatten Passanten den Jugendlichen am Donnerstagabend am Zentralen Omnibusbahnhof in Wunstorf erkannt und die Polizei informiert. Zur gleichen Zeit habe der Jugendliche mit seiner Schwester Kontakt gehabt und sich dann zusammen mit ihr im Polizeikommissariat Wunstorf gemeldet. Der 13-Jährige hatte am Mittwochnachmittag sein Elternhaus verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt.

