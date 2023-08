Stand: 25.08.2023 17:13 Uhr Vermisster 13-Jähriger aus Hannover wieder aufgetaucht

Ein Teenager, der seit dem 16. August vermisst wurde, hat sich bei seinen Eltern gemeldet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kündigte der Junge telefonisch seine Rückkehr nach Hause an. Der 13-Jährige war von einem Treffen mit einer Freundin nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei hatte nach dem Kind per Foto gefahndet. Sie bedankte sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

