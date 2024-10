Stand: 08.10.2024 19:02 Uhr Vermisste Mädchen aus Hannover wieder aufgetaucht

Zwei seit vergangenem Donnerstag in Hannover vermisste Mädchen sind wieder aufgetaucht. Die beiden Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren wurden am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Misburg laut Polizei von einem Erziehungsberechtigten gefunden. Beide seien wieder bei ihren Familien. Die Polizei hatte zuvor nach den Mädchen gefahndet und dazu auch Fotos veröffentlicht. Die beiden Minderjährigen hatten den Angaben zufolge am Donnerstagabend vergangener Woche eine Wohnung im Stadtteil Sahlkamp verlassen. Als sie nicht zurückkehrten, meldeten ihre Eltern sie bei der Polizei als vermisst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover