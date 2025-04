Stand: 02.04.2025 12:11 Uhr Vermisste 85-Jährige aus Pflegeheim in Hannover wieder aufgetaucht

Eine vermisste 85-jährige Seniorin ist am Mittwochmorgen in Hannovers Stadtteil Vahrenwald wieder aufgetaucht. Die Beamten konnten sie durch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern finden und wohlbehalten ins Pflegeheim in den Stadtteil Bult zurückbringen. Die 85-jährige wurde seit Dienstagabend vermisst. Die Polizei fahndete daraufhin mit Hochdruck nach der Frau, weil diese bei den kalten Nachttemperaturen ohne Jacke unterwegs gewesen war und daher nach Einschätzung der Beamten Lebensgefahr bestand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover