Stand: 27.11.2024 11:26 Uhr Vermisste 83-Jährige tot in Hannover-Stöcken entdeckt

Eine in Hannover vermisste Seniorin ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 83-Jährige nahe der Bundesstraße 6 in Stöcken entdeckt. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben demnach erfolglos. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Angaben eines Polizeisprechers nicht vor. Ihm zufolge hatten die Beamtinnen und Beamten mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Personenspürhund nach der Vermissten gesucht. Die Seniorin hatte den Angaben zufolge am Samstag gegen 11 Uhr ihr Wohnheim zwischen Stöcken und Garbsen verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Mitarbeitenden hatten mitgeteilt, dass die Frau nicht in der Lage sei, selbstständig den Weg zurückzufinden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen war die Polizei von einer akuten Gefahr für die Gesundheit der Frau ausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.11.2024 | 13:30 Uhr

