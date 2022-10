Vermisste 56-Jährige: Gesuchter in Schweden festgenommen Stand: 26.10.2022 11:57 Uhr Schwedische Polizisten haben am vergangenen Sonntag den gesuchten Robert E. aus Warburg festgenommen. Er steht im Verdacht, Kerstin Simone G. aus Burgwedel getötet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Hannover und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, hätten hannoversche Zielfahnder einen Hinweis bekommen, dass der Gesuchte nach Schweden ausgereist sei. Daraufhin hätten sie ihr Netzwerk in Schweden kontaktiert und es sei zu dem Zugriff gekommen, heißt es in der Mitteilung. "Der Fahndungserfolg in diesem Fall zeigt, welchen enormen Wert es hat, effiziente Netzwerke auch über Landes- und Staatsgrenzen hinaus aufzubauen", sagte Kriminaldirektor Harry Blome.

Polizei erhofft sich weitere Hinweise

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 54 Jahre alte Mann Kerstin Simone G. in der Nacht vom 10. auf den 11. September getötet hat. Von der Vermissten fehlt seitdem jede Spur. Polizeitaucher hatten Ende September den Würmsee in Burgwedel nach der Leiche der 56 Jahre alten Frau abgesucht - ohne Erfolg. Die Fahnder vermuten, dass E. Anfang September im Bereich Großburgwedel und Fuhrberg im Wald oder abgelegenen Orten campiert und in einem Zelt, einer Schutzhütte oder seinem Auto geschlafen hat. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Ford Focus mit Warburger Kennzeichen handeln. Die Polizei erhofft sich dazu weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sind aufgerufen, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

