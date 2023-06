Stand: 13.06.2023 19:50 Uhr Vermisste 38-Jährige aus Hannover gefunden

Eine vermisste Frau aus Hannover ist am Dienstagabend gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in der Nähe des Eisstadions am Pferdeturm entdeckt - mit schweren Verletzungen. Nähere Angaben hierzu machte die Polizei nicht. Die 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei hatten zuvor den Stadtwald Eilenriede durchkämmt. Bereits am Montag hatten die Beamten in dem Wald nach der Vermissten gesucht. Seit Sonntag fehlte von ihr jede Spur. Die Beamten gingen von einer akuten Selbstgefährdung aus und baten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.06.2023 | 13:30 Uhr