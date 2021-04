Vermisste 16-Jährige ist offenbar in Frankreich aufgetaucht Stand: 06.04.2021 20:44 Uhr Die seit gut zwei Wochen verschwundene 16-Jährige aus Celle ist offenbar wieder aufgetaucht. Die Umstände ihre Verschwindens sind laut Polizei nach wie vor unklar.

Nach einem Aufruf über Facebook habe die Polizei einen sehr konkreten Hinweis erhalten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen seien Bilder gesichtet worden. Die Eltern hätten ihre Tochter darauf identifiziert. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem in Frankreich aufgefallenen Mädchen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Vermisste aus Celle. Dies sei eine "gute Nachricht" hieß es am Dienstagabend von der Polizei. Weitere Informationen wollen die Beamten am Mittwoch veröffentlichen. Die Ermittlungen dauern an.

Mädchen verlässt Haus ohne Schlüssel, Handy und Geld

Zwischenzeitlich waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Jugendliche Opfer eines Verbrechens geworden ist. Es wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Die 16-Jährige hatte ihr Elternhaus am Vormittag des 22. März verlassen. Gegen Mittag bemerkte ihr Bruder, dass sie nicht mehr da war. Sie hatte den Angaben zufolge untypischerweise weder Haustürschlüssel noch Geldbörse oder Handy mitgenommen. Als die Gymnasiastin auch nach mehreren Stunden nicht zurückkehrte, schalteten die Eltern die Polizei ein.

