Stand: 12.01.2024 19:09 Uhr Vermisste 15-Jährige aus Hannover wieder aufgetaucht

Die vermisste 15-Jährige aus Hannover, die seit Freitag gesucht worden war, ist nach Angaben der Polizei noch am selben Tag wieder aufgetaucht. Das Mädchen wurde demnach in Darmstadt angetroffen. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Die 15-Jährige war am Donnerstagabend von ihrer Mutter bei der Polizei als vermisst gemeldet worden.

