Stand: 27.02.2025 10:23 Uhr Vermisste 15-Jährige aus Hannover ist wieder da

Ein seit rund zwei Wochen vermisstes Mädchen aus Hannover-Vahrenheide ist wieder da. Die 15-Jährige erschien am Mittwochabend in der Polizeistation am Raschplatz. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar, heißt es von der Polizei. Das Mädchen sei wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mitsuche im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. Die Jugendliche war am 12. Februar nicht in der Schule aufgetaucht. Ihre Mutter hatte sie daraufhin bei der Polizei als vermisst gemeldet.

