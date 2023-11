Stand: 02.11.2023 22:07 Uhr Vermisst: Wer hat den 8-jährigen Ismail B. gesehen?

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 8-jährigen Ismail B. aus Springe-Eldagsen in der Region Hannover. Der Junge habe am Donnerstag gegen 7 Uhr in Begleitung seines älteren Bruders das Elternhaus verlassen. Die Geschwister seien auf dem Weg zur Schule gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 8-Jährige sei jedoch nicht in der Grundschule in Eldagsen angekommen. Stattdessen soll ein Bekannter gesehen haben, wie das Kind mit der S-Bahn 5 von Bennigsen in Richtung Hannover gefahren sei. Von da an verliert sich laut Polizei die Spur des Jungen. Ismail B. ist etwa 1,50 Meter groß und dunkelhäutig. Er hat kurze, dunkelbraune und gelockte Haare. Bekleidet ist er mit einer dunkelbraunen Hose und einem dunkelroten Oberteil. Der Junge hatte eine dunkelgrüne Schultasche dabei. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Ismail B. unter der Rufnummer (05041) 77 08-0.

