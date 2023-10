Stand: 28.10.2023 15:52 Uhr Vermisst: Wer hat Oleg Z. aus Hannover-Kleefeld gesehen?

Seit Freitagnachmittag wird in Hannover Oleg Z. vermisst. Der 37-Jährige habe sich ohne Rücksprache mit dem medizinischen Personal aus einem Krankenhaus entfernt, in dem er medizinisch behandelt wurde, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Gefährdung des in Stadtteil Kleefeld lebenden Mannes sei deshalb nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eventuell noch ein Zugang am Handgelenk

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben rund 1,80 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll Oleg Z. mit einem grauen T-Shirt und einer ebenfalls grauen Jeans bekleidet gewesen sein. Es besteht laut Polizei die Möglichkeit, dass der Mann noch einen venösen Zugang am linken Handgelenk trägt. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Oleg Z. nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 32 17 entgegen.

