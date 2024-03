Stand: 26.03.2024 21:16 Uhr Vermisst: Wer hat Frank Wolfgang G. aus Hannover gesehen?

Frank Wolfgang G. wird seit Montagabend gegen Mitternacht vermisst. Der 62-Jährige wurde nach Angaben der Polizei mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Hannover-Kirchrode gebracht und verschwand noch während der Behandlung von dort. Die Polizei fahndet seitdem nach ihm, da er dringend ärztliche Behandlung benötige. Der Vermisste sei etwa 1,80 Meter groß, habe einen Dreitagebart und kurze braune Haare. Während seines Krankenhaus-Aufenthalts trug er nach Angaben der Polizei eine beige Jacke und dunkle Hose. Auffällig ist demnach, dass er eine genähte Wunde am Hinterkopf hat. Mögliche Hinweise zu Frank Wolfgang G. oder seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-3615 entgegen.

