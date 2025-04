Stand: 02.04.2025 10:24 Uhr Vermisst: 85-Jährige aus Pflegeheim in Hannover verschwunden

Die 85-jährige Galina K. ist am Dienstagabend aus einem Pflegeheim in Hannovers Stadtteil Bult verschwunden. Weil die demente Frau ohne Jacke unterwegs sei, besteht der Polizei zufolge aufgrund der niedrigen Temperaturen in der Nacht Lebensgefahr. Zuletzt wurde die 85-Jährige am Dienstag gegen 19 Uhr im Pflegeheim gesehen. Die Polizei suchte die nähere Umgebung ab, konnte sie aber nicht finden. Auch die Suche mit einem Hubschrauber sei erfolglos geblieben. Galina K. ist etwa 1,62 Meter groß und spricht kein Deutsch. Sie hat graue schulterlange Haare und trägt den Beschreibungen zufolge meistens einen Zopf. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Galina K. geben kann, soll sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 32 17 melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover