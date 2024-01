Stand: 12.01.2024 17:24 Uhr Vermisst: 15-Jährige Zinab H. aus Hannover wird gesucht

Die Polizei sucht seit Freitag nach der 15-jährigen Zinab H. aus Hannover. Zinab H. hatte nach Angaben der Polizei die Wohnung ihrer Eltern im Stadtteil Sahlkamp am Donnerstagmorgen verlassen, um in die Schule zu gehen. Die 15-Jährige sei jedoch weder dort noch bei einem Termin am Nachmittag erschienen. Als sie auch am Abend nicht nach Hause kam, meldete ihre Mutter die Jugendliche gegen 22 Uhr bei den Behörden als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist Zinab H. ungefähr 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkle Augen - sie trägt üblicherweise Make-up. Demnach trug die 15-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Steppjacke, einen schwarzen Pullover, eine grüne Cargohose, schwarze Sneaker und ein schwarzes Kopftuch - sie hatte außerdem einen schwarzen Rucksack dabei. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Zinab H. hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 oder bei einer Dienststelle der Polizei direkt zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min