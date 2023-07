Stand: 01.07.2023 15:27 Uhr Vermeintlicher Mensch im Mittellandkanal entpuppt sich als Fahrrad

Eine groß angelegte Rettungsaktion in Hannover ist in der Nacht zu Samstag unspektakulär zu Ende gegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Passat angegeben, er habe eine Person in den Mittellandkanal fallen sehen. Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt sowie die DLRG rückten mit 19 Fahrzeugen, Tauchern, einer Drohne und einem Boot mit Sonargerät an. Die angrenzende Straße und der Mittellandkanal wurden gesperrt. Nach etwa 15 Minuten habe man ein Fahrrad auf dem Grund des Kanals gefunden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Da der Polizei mittlerweile eine genaue Beschreibung und ein Handyvideo vom Hineinwerfen dieses Fahrrades in den Kanal vorlag, wurde die Personensuche daraufhin abgebrochen.

VIDEO: Hannover: Großeinsatz nach Radentsorgung im Mittellandkanal (01.07.2023) (1 Min)

