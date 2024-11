Stand: 05.11.2024 19:35 Uhr Verletzter mit Bauchwunde in Hannover gefunden - Mann stirbt

In Hannover-Ricklingen ist am Montagabend ein Mann mit einer Bauchwunde entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von Passanten in der Nähe des Ricklinger Kreisels gefunden. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Dort sei er wenig später gestorben, sagte ein Sprecher. Ob der Mann Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls wurde, war zunächst unklar. Später teilte die Polizei mit, dass sie von einem Suizid ausgeht. Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers offenbar vom Balkon gesprungen. Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, ist auch seine Identität nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Rat und Nothilfe bei Suizidgedanken Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (Tel.: 0800/111-0-111) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: Tel.: 0800/111-0-333 oder 116 111; wochentags von 14 bis 20 Uhr)



Auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe sind Listen mit regionalen Krisendiensten und mit Kliniken zu finden. Zudem gibt es viele Tipps für Betroffene und Angehörige.



Über www.telefonseelsorge.de ist eine Online-Beratung möglich.



Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen bietet die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de.



In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige, um die Situation und die Versorgung Depressiver zu verbessern. Sie bieten Depressiven ein E-Mail-Beratung als Orientierungshilfe an.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

