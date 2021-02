Stand: 01.02.2021 08:56 Uhr Verkehrssünder spülen Kommunen Millionen in die Kassen

Die Landeshauptstadt Hannover hat von Autofahrern im vergangenen Jahr mehr als vier Millionen Euro Bußgeld bekommen - für zu schnelles Fahren oder das Vorbeifahren an roten Ampeln. Insgesamt registierten Stadt und Polizei fast 89.000 Verstöße. Trotz der Pandemie waren das in Hannover ungefähr so viele wie in den Vorjahren. In Wolfsburg stieg die Zahl der Verstöße an, die Stadt bekam knapp zweieinhalb Millionen Euro Bußgeld. In Braunschweig wurden 2020 etwas weniger Verstöße als sonst festgestellt.

