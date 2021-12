Verkehrskontrolle eskaliert - Polizei gibt Schüsse ab Stand: 12.12.2021 15:49 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle hat es am Sonntag in Hannover laut Polizei einen Zwischenfall mit Schüssen gegeben. Ein Mann wurde verletzt - allerdings nicht durch Schüsse.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Einsatzteam am Tiergarten im Osten der Stadt den Fahrer des Wagens überprüfen wollen. Im Moment der Ansprache habe dieser sein Fahrzeug plötzlich ruckartig zurückgesetzt, hieß es am Nachmittag in einer ersten Schilderung der Polizei. Daraufhin habe man geschossen.

Kripo ermittelt

Näheres zu den Umständen, zum genaueren Hergang des Vorfalls oder zur Zahl der abgegebenen Schüsse wurde zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei habe den Fall übernommen und ermittle nun, hieß es. Es war mit Blick auf die kontrollierte Person aber bereits von einem Tatverdächtigen die Rede. Dieser habe sich bei dem Einsatz verletzt, allerdings wohl nicht infolge der Schüsse, so die Polizei.

