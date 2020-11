Stand: 10.11.2020 21:38 Uhr Verhandelt die TUI zum dritten Mal über Staatshilfen?

Der von der Corona-Krise schwer in Mitleidenschaft gezogene Reisekonzern TUI verhandelt nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa erneut über weitere Staatshilfen. Die Gespräche stünden aber noch am Anfang, es sei keinerlei Entscheidung getroffen, hieß es am Dienstag aus gut unterrichteten Kreisen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich dazu nicht äußern. Die TUI hatte bereits im Frühjahr ein Darlehen der Förderbank KfW über 1,8 Milliarden Euro zugesprochen bekommen. Im August erhielt der Konzern mit Sitz in Hannover weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,05 Milliarden Euro.

