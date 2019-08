Verfolgungsjagd mit Kind am Steuer

24.08.2019 13:30 Uhr Autor/in: Janine Klemmt

In Hannover hat die Polizei am Freitag einen Geländewagen durch mehrere Stadtteile verfolgt. Später stellte sich heraus: Am Steuer des Wagens saß ein 13-Jähriger.