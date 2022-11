Stand: 09.11.2022 12:06 Uhr Verfolgungsjagd im Raum Hildesheim: Gesuchter entkommt

Ein Pärchen hat sich am Dienstagvormittag in Hildesheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Einer Zivilstreife war das Fahrzeug gegen 11.30 Uhr aufgefallen. Am Steuer saß die 23 Jahre alte Frau. Der 26 Jahre alte Partner saß auf dem Beifahrersitz. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Fahnder den 26-Jährigen, auf den ein Haftbefehl ausgestellt war, erkannt und seien daraufhin dem Auto gefolgt. An einer roten Ampel wollten die Beamten das Pärchen festsetzen. Die Frau wendete plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Im Rahmen einer Fahndung stellten Polizisten das Fahrzeug auf der Bundesstraße 1 in Richtung Emmerke fest - diesmal saß der 26-Jährige am Steuer. Wenig später stoppten Einsatzkräfte die Limousine auf der Landesstraße 485 in der Einmündung Richtung Neuhof. Der Gesuchte befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Dafür entdeckten die Ermittler den eineinhalb Jahre alten Sohn der Frau im Fonds des Wagens. Die Fahndung nach dem 26-Jährigen blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

