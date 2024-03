Stand: 19.03.2024 07:36 Uhr Verfolgungsjagd: Polizei blockiert Raser mit Streifenwagen

Ein Autofahrer hat sich in Hameln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten war der 21-Jährige aus Hessisch Oldendorf am Freitagnachmittag in eine Verkehrskontrolle geraten und trat dann unvermittelt aufs Gas. Auf der Flucht habe er mit seinem BMW teilweise waghalsig trotz Gegenverkehrs überholt. In Hasperde (Landkreis Hameln-Pyrmont) sei er nach einem Abbiegemanöver vor einem geparkten Linienbus zum Stehen gekommen - die Polizisten hätten dann ihren Streifenwagen so abgestellt, dass der Fahrer nicht mehr weiterfahren konnte. Daraufhin habe sich der 21-Jährige gestellt. Ein erster Drogentest war den Angaben zufolge positiv. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zeugen, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, erreichen die Polizei in Hameln unter der Telefonnummer (05151) 933 - 222.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.03.2024 | 06:30 Uhr