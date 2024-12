Verfolgungsjagd: Autofahrer rammt Streifenwagen - acht Verletzte Stand: 02.12.2024 13:29 Uhr Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat sich im Landkreis Nienburg ein Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Flucht ging über mehr als 30 Kilometer - und endete mit einem schweren Unfall.

Nach einem Überholmanöver prallte der Fluchtwagen frontal in ein Polizeiauto, das am Straßenrand stand und gerade die Fahrbahn sperren wollte. Der 18-jährige Fahrer, fünf Mitfahrer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie zwei Polizeibeamten wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Samstag verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen der Insassen des Pkw war zunächst nichts bekannt. Die beiden Polizisten wurden demnach leicht verletzt.

18-Jähriger gibt bei Kontrolle einfach Gas

Laut Polizeiangaben sollte der Wagen des 18-Jährigen ursprünglich in Rehburg-Loccum kontrolliert werden. Zuvor sei er wegen überhöhter Geschwindigkeit und eines dauerhaft eingeschalteten Fernlichts aufgefallen. Anstatt anzuhalten, habe der 18-Jährige aber einfach Gas gegeben und sei davongefahren, sagte ein Polizeisprecher. Zwischenzeitlich sei der Kleinwagen mit mehr als Tempo 140 unterwegs gewesen. Die Beamten verfolgten ihn demnach über rund 30 Kilometer - bis es zum folgenschweren Unfall kam.

