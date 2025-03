Stand: 28.03.2025 09:31 Uhr Verfolgungsfahrt mit der Polizei: 23-Jähriger fährt gegen Hauswand

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) gefahren. Er sollte am Donnerstag in Nienburg (Weser) kontrolliert werden, wie die Polizei mitteilte. Anstatt auf die Anhaltesignale des Streifenwagens zu reagieren, habe der Mann Gas gegeben. Er sei über die B6 geflohen und habe die Bundesstraße in Richtung Eilvese verlassen. Ein Polizeisprecher sagte am Abend, dass der 23-Jährige deutlich zu schnell unterwegs war und in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin prallte das Auto gegen die Hauswand. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum er vor der Polizeikontrolle geflohen ist, werde nun ermittelt.

VIDEO: Vor Kontrolle geflohen? Autofahrer fährt gegen Hauswand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.03.2025 | 08:30 Uhr