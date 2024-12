Stand: 05.12.2024 10:24 Uhr Verfolgungsfahrt auf der A2: Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Am frühen Donnerstagmorgen ist eine Verfolgungsfahrt auf der A2 mit einem Unfall zu Ende gegangen. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte auf dem Rastplatz Godshorn in Langenhagen (Region Hannover) zunächst ein Fahrzeug kontrollieren. Dessen Fahrer entzog sich aber der Kontrolle und fuhr weiter. Mehrere Streifenwagen verfolgten demnach das Fluchtauto. Die Fahrt endete mit einem Unfall kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze bei Veltheim in Nordrhein-Westfalen. Dort prallte das Fluchtauto gegen einen Lastwagen. Der Fahrer des Autos flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß. Von ihm fehle bislang jede Spur. Der Beifahrer sowie drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Zudem wurden laut Polizei drei Streifenwagen beschädigt. Zu der Frage, wie viele Streifenwagen beteiligt waren und ob der Beifahrer vernommen wurde, wollte sich die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.12.2024 | 07:30 Uhr