Vereitelter Trickbetrug: Polizei zeichnet Taxifahrer aus Stand: 19.09.2023 19:07 Uhr Am Tag der Zivilcourage hat die Polizei Hannover einen Taxifahrer gewürdigt, der eine 80 Jahre alte Dame davor bewahrt hat, Gold an Trickbetrüger zu übergeben.

Am 1. August steigt eine alte Dame bei Ivan Vasiljevic ins Taxi. Sie müsse zur Bank, um Gold für ihre Tochter abzuholen, die im Gefängnis sitze, sagt sie ihm. Ihre Tochter sei am Telefon. Der Taxifahrer wird misstrauisch, übernimmt das Gespräch. Als er die Anruferin fragt, wann sie Geburtstag hat, verweigert die angebliche Tochter die Antwort, dann wird das Gespräch beendet. Vasiljevic erklärt der Dame, dass ihre Tochter nicht im Gefängnis ist und stattdessen gerade Betrüger versucht hätten, an ihr Vermögen zu kommen. Er informiert die Polizei.

"Ein großartiges und richtiges Handeln"

Für sein beherztes Handeln ist Vasiljevic am Dienstag von Hannovers leitendem Polizeidirektor Detlef Hoffmann mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. "Er hat sofort erkannt, dass hier Handeln geboten ist, hat Kontakt aufgenommen zur Polizei und von daher konnte Schlimmeres verhindert werden - aus unserer Sicht ein großartiges und richtiges Handeln", sagte Hoffmann. Die öffentliche Ehrung findet Ivan Vasiljevic eigentlich ein bisschen übertrieben. Schließlich habe er nur das getan, was jeder tun sollte. Wenn dadurch aber auch nur ein einziger Trickbetrug verhindert werde, dann - so sagt er - sei es den ganzen Rummel wert gewesen.

Polizei will mit Aufklebern in Taxis vor Betrügern warnen

Zusätzlich helfen könnten Aufkleber an den Kopfstützen von Taxis in Hannover. Mit ihnen will die Polizei ältere Menschen vor Betrugsmaschen warnen. "Sollen Sie Geld abheben oder übergeben? Sollen Sie Stillschweigen bewahren?" Mit solchen und anderen Fragen sollen Betroffene zum Nachdenken gebracht werden - um dann gegebenenfalls den Taxifahrer oder die Polizei zu informieren. Die Betrüger seien sehr kreativ, von Enkeltrick bis zum Schockanruf, sagte Hoffmann: "Immer wieder fallen Seniorinnen und Senioren leider darauf rein." Das Taxi spiele dabei häufig eine Rolle. Betrugsopfer fahren damit zur Bank, um das geforderte Geld abzuheben. Ähnliche Präventionsaktionen laufen bereits in Göttingen und Braunschweig. Wann die Kampagne in Hannover startet, ist laut Polizei noch offen. Die Gespräche mit den Taxiunternehmen seien noch nicht abgeschlossen.

