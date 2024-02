Stand: 08.02.2024 16:50 Uhr Ver.di ruft Beschäftigte im Einzelhandel zu Warnstreik auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im Einzelhandel in der Region Hannover zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft möchte mit dem Ausstand am Freitag in "den festgefahrenen Tarifverhandlungen" den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Nach Auskunft von ver.di treffen sich die Mitglieder am Vormittag vor dem Gewerkschaftshaus in Hannover und ziehen dann durch die Stadt bis zum Gebäude des Handelsverbands Deutschland (HDE). Dort wollen Teilnehmende Rechnungen von sich an Arbeitgeber überreichen, um auf ihre "dramatische Situation aufmerksam zu machen". Laut ver.di warten die Beschäftigten seit Monaten auf höhere Löhne. Währenddessen würden Handelskonzerne wie Ikea und Kaufland Millionen für teure Werbespots mit Prominenten ausgeben, kritisiert die Gewerkschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel Gewerkschaften