Stand: 07.03.2021 13:27 Uhr Ver.di lobt Kompromiss zu Stellenabbau bei Tuifly

Die Gewerkschaft ver.di begrüßt die geänderten Flottenpläne beim Ferienflieger Tuifly. Da der Aufsichtsrat die Flotte nun nicht mehr von 35 auf 17 Flugzeuge, sondern auf 22 Flugzeuge reduzieren wolle, könnten etwa zusätzliche 200 Arbeitsplätze in Cockpit und Kabine gesichert werden, teilte eine Sprecherin mit. Eine entsprechende Zahl war bereits von dem Unternehmen mit Sitz in Langenhagen bei Hannover genannt worden. Der Aufsichtsrat von Tuifly hatte sich am Freitag auf einen Kompromiss beim Sparkurs verständigt. Konzernweit stehen 8.000 Jobs auf der Streichliste.

