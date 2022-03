Ver.di kündigt Warnstreiks an Flughäfen Hannover und Bremen an Stand: 12.03.2022 16:17 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt für Montag ganztägige Warnstreiks an mehreren Flughäfen angekündigt. Davon betroffen sind im Norden die Flughäfen in Hannover und Bremen.

Laut der Gewerkschaft werden Beschäftigte der Passagierkontrollen die Arbeit niederlegen. Der Streik soll in der Nacht zum Montag (0 Uhr) beginnen und 24 Stunden später wieder enden. In Bremen ist das Ende für 22 Uhr anvisiert. Am Flughafen Hannover-Langenhagen sind am Montag in dem Zeitraum mehr als 60 Flüge vorgesehen.

VIDEO: Sicherheitspersonal demonstriert am Flughafen Hannover (08.10.2021) (2 Min)

Gewerkschaft fordert höheren Stundenlohn

Im Tarifkonflikt bei den Beschäftigten der Luftsicherheit hatten die Arbeitgeber zwar in den bisher drei Verhandlungsrunden ein Angebot vorgelegt. Ver.di hält dieses jedoch für unzureichend. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 25.000 Beschäftigten der Branche ein Lohn-Plus von mindestens einem Euro pro Stunde.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits an mehreren Flughäfen Warnstreiks gegeben. Beide Seiten setzen sich am 16. und 17. März zur nächsten Verhandlungsrunde in Berlin an einen Tisch.

