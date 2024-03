Ver.di bestreikt Kaufland-Logistik-Zentrum in Barsinghausen Stand: 26.03.2024 06:17 Uhr Das Kaufland-Logistikzentrum in Barsinghausen wird seit dem frühen Morgen bestreikt. Aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Als Grund nennt sie den Tarifstreit mit dem Handelsverband Deutschland (HDE).

"Kunden von Kaufland müssen sich in den Tagen vor und nach Ostern auf ein ausgedünntes Sortiment in den Supermarkt-Regalen einstellen", erklärt Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci in einer Mitteilung. Der Streik soll 24 Stunden dauern. Neben dem Kaufland-Logistikzentrum in Barsinghausen soll laut Gewerkschaft in den Tagen darauf an zwei weiteren Zentrallagern des Einzelhandels in der Region Hannover gestreikt werden. Höhepunkt der Streikwoche soll demnach dann ein Osterstreik in der Innenstadt Hannovers am Gründonnerstag mit einer Kundgebung am Goseriedeplatz sein.

Ver.di: Tariflicher Mindestlohn von 13,50 Euro

Ver.di und der HDE verhandeln bereits seit elf Monaten über einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben für die Beschäftigten im tarifgebundenen Einzelhandel eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einen tariflichen Mindestlohn von 13,50 Euro.

